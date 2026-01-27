"Автостат" назвал самое популярное легковое авто в Москве в 2025 году

По итогам им оказался кроссовер Belgee X50

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Самым популярным новым легковым автомобилем в Москве по итогам 2025 года оказался кроссовер Belgee X50 - на столичном рынке продали более 8 тыс. таких машин, сообщил "Автостат". При этом на первом месте среди марок по продажам осталась Geely.

Всего объем продаж новых легковых машин в прошлом году в Москве снизился на 15%, до 172,1 тыс. Доля китайских марок при этом снизилась до 57% по сравнению с 69% в 2024 году. На 1,5-4,5 п. п. увеличилась доля белорусских, немецких, российских и японских брендов.

Как отметил "Автостат", второй по популярности среди моделей авто в столице стала Geely Monjaro с продажами в 7,4 тыс., на третьем месте Belgee X70 (6 тыс.). Также в первой пятерке - Haval Jolion и Lada Granta.

"Лидерство среди марок на рынке Москвы сохранила Geely. За весь минувший год автомобили этого бренда были проданы в российской столице в количестве 17,071 тыс. единиц", - говорится в сообщении. Далее следуют Haval и Belgee (16,7 и 14,7 тыс. соответственно). В топ-пять также вошли Lada (9,77 тыс. шт.) и Chery (9,3 тыс. шт.).