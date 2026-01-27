В Нидерландах обошли экологическое законодательство ради дата-центра Microsoft

Объект возводится британским девелопером Pure DC и будет состоять из трех высотных башен

Редакция сайта ТАСС

ГААГА, 27 января. /ТАСС/. Американская корпорация Microsoft станет единственным пользователем нового крупного дата-центра, который будет построен в западной портовой зоне Амстердама, несмотря на действующий в Нидерландах запрет на возведение крупных объектов, обслуживающих одного заказчика и потребляющих большие объемы электроэнергии. Об этом сообщила газета NRC.

По ее информации, объект возводится британским девелопером Pure DC и будет состоять из трех высотных башен по 85 м каждая. Совокупное энергопотребление комплекса сопоставимо с потреблением всех домохозяйств города Харлем с населением в 155 тыс. человек. Согласно действующим с 2022 года правилам, строительство подобных центров разрешено лишь в двух населенных пунктах - Эмсхавене и Вирингерпольдере. Однако в случае с амстердамским проектом, как поясняют местные власти, каждая из трех башен получила отдельное разрешение на строительство, что формально позволило обойти запрет и считать башни отдельными зданиями.

В Microsoft подтвердили, что компания станет единственным арендатором комплекса. В корпорации заявили, что обычно не комментируют коммерческие соглашения, однако делают исключение "ввиду общественного интереса". Там также заверили, что будут стремиться к "энергоэффективности" и "открытому диалогу с заинтересованными сторонами на местном уровне".

Решение вызвало резкую критику со стороны региональных политиков. Депутаты парламента провинции задаются вопросом, как в 2025 году могла быть выдана разрешительная документация, если запрет на крупные энергоемкие дата-центры действует уже более трех лет. Кроме того, как подчеркивают парламентарии, ранее власти утверждали, что объект будет использоваться сразу несколькими клиентами, тогда как теперь стало известно, что он предназначен исключительно для Microsoft.

Депутат от Партии труда Марлус тен Хам заявила, что происходящее "не укладывается в логику принятого запрета". По ее словам, ранее заявлялось, что дата-центр необходим для университетов и общественных организаций, однако теперь выясняется, что речь идет об одном американском техногиганте, в то время как в Амстердаме сохраняется острый дефицит электроэнергии.

Экспансия Microsoft и энергодефицит

По оценкам опрошенных изданием экспертов, влияние Microsoft на рынок дата-центров в Нидерландах продолжает расти. Компания уже располагает крупными мощностями в Вирингерпольдере и арендует значительные объемы в нескольких районах страны. Как отметил бывший глава нидерландского подразделения американской IT-корпорации Equinix Рик Пейперс, почти вся доступная инфраструктура в стране уходит американским фирмам, тогда как для местных компаний и госструктур места и мощности почти не остается

Как пишет NRC, на фоне дефицита электроэнергии в Амстердаме ситуация вызывает особое беспокойство. По данным муниципалитета, сотни объектов - от школ и детских садов и социальных учреждений - не могут быть подключены к сети или модернизированы. Дефицит мощностей, как ожидается, сохранится как минимум до середины 2030-х годов. Тем не менее власти города уже заявили, что реализация согласованных проектов, включая новый дата-центр Microsoft, является частью политики "ответственного управления" и компромиссом между экономическими интересами и ограничениями инфраструктуры.