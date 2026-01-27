УАЗ выпустит новый внедорожник Sollers в 2026 году

В конце мая - июне будет открытие прессового производства

УЛЬЯНОВСК, 27 января. /ТАСС/. Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) выпустит новый внедорожник Sollers S9 в конце августа - начале сентября 2026 года. Об этом сообщил журналистам после посещения предприятия председатель совета директоров ПАО "Соллерс" Адиль Ширинов.

"Из крупных проектов, которые мы реализуем в этом году, - в конце мая-июне будет открытие прессового производства. Это, наверное, одни из самых больших инвестиций, которые не делались в завод с момента его основания. Это новая прессовая линия, на которой мы будем штамповать детали практически для всех автомобилей, которые будут здесь выпускаться, - пикапы ST6, ST8, ST9, <…> и внедорожник <…>, который мы в третьем квартале, в конце августа-начале сентября выпускаем. Новый внедорожник, который будет запущен здесь, это большие инвестиции", - сказал он.

Ранее сообщалось, что запуск модели рамного внедорожника Sollers S9 в 2026 году будет осуществлен по полному производственному циклу с минимальным временным интервалом между этапами, включая организацию штамповки кузовных элементов на Ульяновском автозаводе.

Ширинов добавил, что в ближайшие годы речь идет о больших инвестициях в предприятие и реализации крупных проектов. "Мы говорим о цехе сварки рам. Далее у нас есть проект по лонжеронному производству. Ну и самый значимый проект, который мы делаем, - начало строительства окрасочного комплекса, который мы надеемся построить к концу 2027 года и запустить", - отметил председатель совета директоров.

Он также подчеркнул, что за всю историю завода на его площадке не было таких масштабных преобразований. "Наша задача - сделать максимально мультибрендовый завод с производством разного рода моделей - от пикапов, внедорожников до грузовых автомобилей и автобусов, которые будут производиться на этой площадке", - сказал Ширинов.

Ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил журналистам, что в 2026-2027 годах в развитие УАЗа будет инвестировано порядка 12,5 млрд рублей.