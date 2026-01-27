РСА: запущен процесс сверки базы автомобилей такси и договоров ОСАГО

Ответственные водители такси также получат еще один инструмент защиты от недобросовестной конкуренции, отметил директор ФГБУ "СИЦ Минтранса России" Александр Кисляков

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Запущен процесс сверки имеющейся базы всех машин такси и договоров ОСАГО, выданных для осуществления таксомоторных перевозок. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза автостраховщиков (РСА).

Ситуационно-информационный центр Минтранса и АО "Национальная страховая информационная система" (НСИС) завершили техническую интеграцию ФГИС "Такси" и базы данных страховщиков автоматизированной информационной системы страхования в части ОСАГО.

"В настоящее время запущен процесс сверки уже имеющейся базы всех машин такси и договоров ОСАГО, выданных для осуществления таксомоторных перевозок. Принимая во внимание, что количество записей во ФГИС "Такси" составляет более 1 млн, первичная проверка записей может занять порядка 2 недель", - говорится в сообщении. Запущен новый механизм борьбы с недобросовестными таксистами, отмечает РСА.

"После завершения этапа первичной проверки записей потенциал интеграции ФГИС "Такси" и базы данных страховщиков будет в полной мере задействован для защиты прав пассажиров такси", - сказал директор ФГБУ "СИЦ Минтранса России" Александр Кисляков, слова которого приводятся в сообщении. Он подчеркнул, что ответственные водители такси также получат еще один инструмент защиты от недобросовестной конкуренции.

При этом глава НСИС Николай Галушин уточнил, что технологическое решение позволяет получать информацию о наличии полиса ОСАГО у данной категории водителей в любой момент времени. При этом он сказал, что если у таксиста не окажется полиса ОСАГО, то может быть отозвано разрешение на деятельность в качестве такси.