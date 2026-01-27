Дочернее предприятие Росатома нарастило мощности по производству фтора

Это позволит увеличить выпуск гексафторида урана для производства ядерного топлива, сообщили в пресс-службе Сибирского химического комбината

ТОМСК, 27 января. /ТАСС/. Новые электролизеры для производства фтора установили на сублиматном заводе Сибирского химического комбината (АО "СХК", предприятие топливного дивизиона Росатома) в ЗАТО Северск Томской области. Новое оборудование позволит увеличить выпуск гексафторида урана для производства ядерного топлива, сообщили ТАСС в пресс-службе СХК.

"Успешный запуск оборудования - важный шаг для развития сублиматного производства в АО "СХК". Топливный дивизион Росатома активно модернизирует предприятия по всей цепочке производства ядерного топлива, где конверсия урана является одним из важнейших переделов. Увеличение мощности по конверсии - залог реализации амбициозной производственной программы, а также повышение надежности топливообеспечения действующих и строящихся атомных энергоблоков в России и за рубежом", - приводятся в сообщении слова генерального директора комбината Сергея Котова.

Уточняется, что ввод нового оборудования является одним из этапов в рамках реализации серии проектов модернизации производственных мощностей по конверсии урана в дивизионе. Ввод новых электролизеров позволит увеличить производство фтора, что является необходимым условием для наращивания мощностей по конверсии урана. Электролизеры изготовлены из отечественных компонентов местными производителями из Томской области, в том числе резидентами территории опережающего развития "Северск". Кроме этого, комбинатом модернизируются другие участки, которые задействованы в технологическом процессе производства гексафторида урана.

Сибирский химический комбинат объединяет четыре завода по обращению с ядерными материалами: завод разделения изотопов, сублиматный, радиохимический и химико-металлургический заводы. Одно из основных направлений работы СХК - обеспечение потребностей атомных электростанций в уране для ядерного топлива. На площадке АО "СХК" реализуется проект "Прорыв", направленный на создание новой технологической платформы атомной отрасли на базе замкнутого ядерного топливного цикла с использованием реакторов на быстрых нейтронах.