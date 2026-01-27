В Херсонской области запустят семь новых производств

На левобережье расположено 138 крупных промышленных комплексов

Редакция сайта ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 27 января. /ТАСС/. В Херсонской области семь промышленных предприятий запустят в 2026 году, сообщил губернатор Владимир Сальдо по итогам совещания с представителями Минстроя РФ.

"На левобережье расположено 138 крупных промышленных комплексов, в основном это предприятия пищевой и обрабатывающей промышленности. В 2026 году планируем запуск семи новых производств. Уже начали работу макаронная фабрика и Бериславский хлебозавод. В первом полугодии должен заработать солезавод в Геническом округе", - написал он в своем Telegram-канале.

Сальдо добавил, что в I квартале этого года в области начнут внедрять единую государственную информационную систему, которая объединит бухгалтерию, документооборот и данные по муниципальным округам.

"Налоговая база в регионе пока остается низкой, но бюджет исполняется дисциплинированно. По этому показателю область стала лидером среди исторических регионов", - подчеркнул губернатор.