Суд удовлетворил иск Дерипаски к The Insider

Материал издания со сведениями, признанными не соответствующими действительности, обязали удалить и опубликовать опровержение

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски к изданию The Insider (признано нежелательной организацией и внесено в список иноагентов РФ), его главному редактору Роману Доброхотову и журналисту Сергею Ежову (признаны иноагентами). Об этом сообщил ТАСС адвокат бизнесмена Алексей Мельников.

Он пояснил, что спор был связан с публикацией издания материала о бизнесмене. "Эти сведения были признаны Арбитражным судом города Москвы в сегодняшнем заседании не соответствующими действительности", - сказал адвокат.

По словам Мельникова, суд обязал автора материала, само издание, а также его владельца Доброхотова удалить данную публикацию. Кроме того, ответчики обязаны опубликовать опровержение в форме информации о принятом судебном акте.

"Также суд установил судебный штраф за возможное несовершение этими лицами действий, которые установил суд. Размер этого штрафа 10 тыс. рублей. за каждый день несовершения этих действий", - рассказал адвокат.

Мельников добавил, что если решение вступит в законную силу через месяц, то у ответчиков будет три дня на выполнение требований суда, в противном случае начнет начисляться штраф.