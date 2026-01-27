Мирзиёев обсудил с Лихачевым аспекты проекта интегрированной АЭС в Узбекистане

Стороны в ходе переговоров с удовлетворением отметили начало в октябре 2025 года закладки фундамента здания первого реактора малой мощности

ТАШКЕНТ, 27 января. /ТАСС/. Президент Шавкат Мирзиёев принял гендиректора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева и обсудил с ним аспекты проекта по строительству интегрированной АЭС в Узбекистане. Об этом сообщила пресс-служба Мирзиёева.

"Были рассмотрены практические аспекты реализации проекта строительства интегрированной атомной электростанции в нашей стране, а также расширения сотрудничества в сфере мирного атома", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, стороны в ходе переговоров с удовлетворением отметили начало в октябре 2025 года закладки фундамента здания первого реактора малой мощности, отмечалось, что в настоящее время продолжаются работы по проектированию АЭС.

Сообщается также, что на базе действующего в Ташкенте филиала Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" в декабре 2025 года запущена передовая инженерная школа по атомной энергетике и ядерным технологиям.

"Особое внимание также уделено развитию сотрудничества в сфере применения ядерных технологий в сельском хозяйстве и медицине, подготовке квалифицированных кадров в отрасли, развитию науки и реализации социальных проектов", - добавили в пресс-службе.