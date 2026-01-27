Argus: новые заводы полиэтилена на 40 млн тонн запустят в мире к 2034 году

Часть заводов по выпуску полиэтилена будет закрыта, отметили руководитель отдела нефтехимии агентства Владимир Баранов

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Новые заводы по производству полиэтилена общей мощностью 40 млн тонн запустят в мире к 2034 году, сообщил руководитель отдела нефтехимии агентства Argus Владимир Баранов в ходе выступления на выставке Ruplastica.

По его словам, потребление полиэтилена продолжит расти, на пленочные марки придется 50% всего спроса. Основным драйвером роста выступит Китай.

Однако часть заводов по выпуску полиэтилена будет закрыта, отметил Баранов. Ожидается рационализация старых, маломощных предприятий в условиях усиления конкуренции.

"2025 год для европейского нефтехимического сектора стал одним из сложнейших. У региона нет никакой правовой защиты от дешевого импорта, в том числе из Китая, также в Европе нацелены на модернизацию установок с точки зрения углеродной нейтральности и все средства тратятся на это. И средний возраст установок в Европе порядка 40 лет, тогда как на Ближнем Востоке - 16 лет, а в Китае - 11 лет", - подчеркнул аналитик Argus.

Что касается выпуска полипропилена, то ожидается выбытие установок на 3,7 млн тонн в год, большая часть которых придется на Китай, добавил эксперт.