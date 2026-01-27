Volkswagen отзовет более 44 тыс. электромобилей в США

Это связано с потенциальными рисками возгорания аккумуляторов

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 27 января. /ТАСС/. Германский автоконцерн Volkswagen (VW) отзовет более 44 тыс. электромобилей в США в связи с потенциальными рисками возгорания аккумуляторов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Национальное управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA).

По его информации, 43 881 автомобиль будет отозван в связи с возможным перегревом высоковольтного аккумулятора моделей 2023-2025 годов. Остальные автомобили 2023-2024 годов будут отозваны в связи с неправильным расположением электродов, что также может вызвать возгорание аккумулятора.

Отмечается, что дилеры обновят программное обеспечение и, при необходимости, бесплатно произведут замену аккумуляторного блока.