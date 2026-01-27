Шейнбаум: Мексика продолжит самостоятельно решать о поставках нефти на Кубу

По словам президента, государственная нефтегазовая компания Pemex принимает такие решения самостоятельно, основываясь на контрактах или указаниях правительства об оказании гуманитарной помощи

Редакция сайта ТАСС

МЕХИКО, 27 января. /ТАСС/. Власти Мексики считают вопросы поставки нефти на Кубу своим суверенным правом и намерены в дальнейшем проявлять солидарность с островом, находящимся в блокаде. Об этом заявила в ходе ежедневной пресс-конференции президент страны Клаудия Шейнбаум. Трансляция велась в Х.

"Решение Мексики продавать или передавать Кубе нефть по гуманитарным соображениям - это суверенное решение, которое принимается уже много лет, это не что-то новое", - отметила глава государства. По ее словам, государственная нефтегазовая компания Pemex принимает такие решения самостоятельно, основываясь на контрактах или указаниях правительства об оказании гуманитарной помощи.

Комментируя информацию о возможной приостановке отгрузок на Кубу, Шейнбаум подчеркнула, что "Мексика всегда проявляла солидарность и продолжит это делать", так как многолетняя блокада привела к дефициту ресурсов на острове. "Это суверенное решение, и оно принимается в тот момент, когда это необходимо", - заключила президент.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что мексиканская государственная компания Pemex прекратила поставки нефти на Кубу. По данным агентства, это связано с тем, что Мексика стремится избежать конфликтов с США и сосредоточиться на повышении собственной рентабельности. Сообщалось, что до прекращения поставок Мексика отправляла на остров около 20 тыс. баррелей нефти ежедневно.