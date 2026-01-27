Шейнбаум: Мексика продолжит самостоятельно решать о поставках нефти на Кубу
МЕХИКО, 27 января. /ТАСС/. Власти Мексики считают вопросы поставки нефти на Кубу своим суверенным правом и намерены в дальнейшем проявлять солидарность с островом, находящимся в блокаде. Об этом заявила в ходе ежедневной пресс-конференции президент страны Клаудия Шейнбаум. Трансляция велась в Х.
"Решение Мексики продавать или передавать Кубе нефть по гуманитарным соображениям - это суверенное решение, которое принимается уже много лет, это не что-то новое", - отметила глава государства. По ее словам, государственная нефтегазовая компания Pemex принимает такие решения самостоятельно, основываясь на контрактах или указаниях правительства об оказании гуманитарной помощи.
Комментируя информацию о возможной приостановке отгрузок на Кубу, Шейнбаум подчеркнула, что "Мексика всегда проявляла солидарность и продолжит это делать", так как многолетняя блокада привела к дефициту ресурсов на острове. "Это суверенное решение, и оно принимается в тот момент, когда это необходимо", - заключила президент.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что мексиканская государственная компания Pemex прекратила поставки нефти на Кубу. По данным агентства, это связано с тем, что Мексика стремится избежать конфликтов с США и сосредоточиться на повышении собственной рентабельности. Сообщалось, что до прекращения поставок Мексика отправляла на остров около 20 тыс. баррелей нефти ежедневно.