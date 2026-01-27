"Газпром межрегионгаз" оснастит телеметрией промпотребителей в своем периметре

По итогам 2025 года умными системами учета газа оснастили около 75 тыс. объектов

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. "Газпром межрегионгаз" планирует к 2030 году оснастить умными системами учета газа всех промышленных и коммунально-бытовых потребителей в своем периметре. Об этом сообщил генеральный директор компании Сергей Густов.

"Газпром межрегионгаз" по поручению ПАО "Газпром" реализует программу СТМ100, целью которой является полномасштабное внедрение систем телеметрии на объектах газопотребления промышленных и коммунально-бытовых потребителей, говорится в сообщении компании.

Так, по итогам 2025 года телеметрией оснащены около 75 тыс. объектов. Помимо этого, еще на 6 тыс. объектов газопотребления выполнено обследование и разработана проектно-сметная документация, по которой будут выполнены строительно-монтажные работы по установке систем телеметрии и узлов измерений расхода газа в последующие годы.

"Все запланированные на год работы выполнены. Наша цель - к 2030 году обеспечить "умный учет газа" и дистанционный контроль за реализацией газа всем промышленным и коммунально-бытовым потребителям в периметре работы наших региональных газовых компаний. Для этого необходимо оснастить интеллектуальными приборами учета газа и системами телеметрии 368,9 тыс. объектов газопотребления промышленных и коммунально-бытовых потребителей", - сказал Густов, слова которого приводятся в сообщении.

Данные с умных приборов учета обрабатываются Единым пультом управления - это российский программный продукт, разработанный компанией "Газпром межрегионгаз инжиниринг". Цифровой комплекс позволяет унифицировать процесс сбора, обработки и хранения информации о транспортировке и поставках газа конечным потребителям, а также обеспечивает контроль технологических параметров для обеспечения безопасности газопотребления.