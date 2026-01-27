Корпоративное волонтерство стало частью стратегии химзавода "Пигмент"

Предприятие является лидером ЭКГ-рейтинга

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. На химическом заводе "Пигмент" корпоративное волонтерство за несколько лет превратилось в системную практику, встроенную в стратегию устойчивого развития предприятия. Об этом ТАСС сообщила ведущий специалист по корпоративной социальной ответственности (КСО) компании Наталия Талдова.

С 2021 года сотрудники завода участвуют в добровольческих проектах через платформу "Добро.РФ". По словам Талдовой, сегодня волонтерская деятельность охватывает практически весь коллектив предприятия.

"Являясь лидером ЭКГ-рейтинга, компания "Пигмент" на постоянной основе занимается развитием корпоративного волонтерства среди сотрудников. Мы видим, что если раньше это были разрозненные инициативы, то сегодня формируется целостная система, встроенная в общую стратегию устойчивого развития. Сотрудники все чаще сами предлагают идеи и активно включаются в проект", - отметила она.

Сейчас порядка 100 сотрудников регулярно участвуют в добровольческой деятельности. В числе реализуемых проектов - инициативы в сфере экологии, социальной помощи и профориентации. Завод также участвует в федеральных и региональных инициативах, включая #Мывместе и "Добро в действии - 2025". В 2026 году на предприятии планируется внедрение системы мотивации корпоративных волонтеров. Лучшие инициативы будут поощряться: волонтерский опыт будет учитываться при карьерном росте, а сотрудники смогут получать гранты на реализацию проектов.

Об ЭКГ-рейтинге

"Экология. Кадры. Государство" был впервые внедрен в Центральном федеральном округе в 2022 году. В феврале 2024 года рейтинг получил статус национального стандарта. Стандарт охватывает уже 7 млн хозяйствующих субъектов. Особый акцент сделан на вкладе компаний в демографическое развитие страны и социальное инвестирование в регионах присутствия.