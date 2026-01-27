В Чечне в 2026 году на реализацию региональных проектов направят более 42 млрд рублей

В рамках предусмотрены строительство, реконструкция и капитальный ремонт 161 объекта

ГРОЗНЫЙ, 27 января. /ТАСС/. Более 42 млрд рублей направят на реализацию региональных проектов в Чечне в 2026 году. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале по итогам совещания в Грозном.

"Важную роль в создании рабочих мест и росте налоговых поступлений играет реализация национальных проектов. В 2026 году в республике запланировано 73 региональных проекта с общим объемом финансирования 42 млрд 672 млн рублей. В их рамках предусмотрены строительство, реконструкция и капитальный ремонт 161 объекта", - написал Кадыров.

Он напомнил, что 2026 год в регионе объявлен Годом горных районов и развития МСП.

"Именно в этом направлении будет сделан особый акцент. Мы максимально улучшим условия для ведения бизнеса, продолжим формировать комфортную и прозрачную среду для предпринимателей, поддерживать инициативы и новые проекты, особенно в горных территориях", - добавил глава Чечни.

Власти Чечни в прошлом году направили свыше 40 млрд рублей на реализацию региональных проектов, в том числе входящих в нацпроекты.