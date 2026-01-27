Британия будет направлять доходы от конфискованной нефти России на Украину

Министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили напомнил, что в общей сложности Лондон внес в черный список свыше 500 судов "теневого флота"

ЛОНДОН, 27 января. /ТАСС/. Великобритания собирается направлять доходы от перепродажи нефти с захваченных танкеров, якобы входящих в так называемый теневой флот РФ, на нужды Украины. Об этом сообщил министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили.

"Я хочу, чтобы любые доходы от нефти с санкционных судов могли быть переработаны и вкачены в Украину", - сказал он, выступая в комитете по обороне Палаты общин (нижней палаты) британского парламента. Хили напомнил, что в общей сложности Лондон внес в черный список свыше 500 судов "теневого флота".