Мерц выступил за реализацию соглашения о свободной торговле между ЕС и Индией

В свою очередь глава Минэкономики ФРГ Катерина Райхе подчеркнула, что "соглашение о свободной торговле между ЕС и Индией знаменует собой еще один важный шаг на пути к экономической устойчивости Европы"

Редакция сайта ТАСС

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц © AP Photo/ Ebrahim Noroozi

БЕРЛИН, 27 января. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц приветствовал завершение переговоров между Евросоюзом и Индией по соглашению о свободной торговле, выступив за его скорейшую реализацию.

"Очень хороший сигнал: переговоры по соглашению о свободной торговле между ЕС и Индией завершились. Это укрепляет нашу экономику. Теперь нам необходима быстрая реализация для обеспечения роста, процветания и сильной Европы", - написал Мерц в X.

В свою очередь глава Минэкономики ФРГ Катерина Райхе подчеркнула, что "соглашение о свободной торговле между ЕС и Индией знаменует собой еще один важный шаг на пути к экономической устойчивости Европы".

Ранее Брюссель и Нью-Дели официально объявили об окончании переговоров о торговом соглашении, которые с перерывами велись почти 20 лет. Проекту соглашения предстоит пройти юридическую проверку, далее он должен быть одобрен Советом ЕС. После этого представители ЕК и Индии смогут официально подписать договор, позже это решение должны будут одобрить Европарламент и индийский законодательный орган.