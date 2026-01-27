МЭР предлагает закрепить международный режим исчерпания прав после санкций

Речь идет о режиме, который позволяет ввозить в страну оригинальные товары без согласия правообладателя

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Минэкономразвития России предлагает сохранить международный режим исчерпания интеллектуальных прав в постсанкционный период и сделать его не временной мерой, а постоянным механизмом регулирования. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников по итогам стратегической сессии по развитию сферы интеллектуальной собственности до 2036 года.

Речь идет о режиме, который позволяет ввозить в страну оригинальные товары без согласия правообладателя. В настоящее время в России он действует как антикризисная мера на фоне санкций.

"В России временно действует международный режим исчерпания прав, при котором любой импортер может ввозить оригинальные товары. Эти правила распространяются на ограниченный перечень важных товаров. Минэкономразвития предлагает в постсанкционный период рассмотреть возможность перевести эту временную меру в постоянную", - сказал министр.

По его словам, инвестиции в интеллектуальную собственность в России за последние четыре года выросли в три раза. В этой связи необходимо усилить меры по защите прав правообладателей и борьбе с контрафактом, подчеркнул Решетников. В частности, предлагается наделить Роспатент полномочиями по выявлению и пресечению оборота товаров, нарушающих исключительные права на объекты патентного права.

Кроме того, для маркетплейсов планируется ввести единый подход к верификации оригинальности товаров. Предлагается обеспечить подтверждение и прослеживаемость интеллектуальных прав через государственные реестры Роспатента.

"Обсуждались вопросы применения регулирования прав собственности, связанных с большими языковыми моделями, - отметил Решетников. - Внешние вызовы ставят новые задачи в сфере интеллектуальной собственности, включая разработку решений для адаптации к санкциям, стимулирование коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, налоговое стимулирование для привлечения инвестиций в инновации, обеспечения роста внутренних затрат на НИОКРы, а также трансфер военных разработок в гражданскую продукцию".

По словам министра, ключевая задача государства - превратить интеллектуальную собственность в полноценный инструмент технологического роста, привлечения инвестиций, импортозамещения и финансового оборота.