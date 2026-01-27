В аэропортах Краснодара и Геленджика ввели временные ограничения
16:29
обновлено 16:35
КРАСНОДАР, 27 января. /ТАСС/. Аэропорты Краснодара и Геленджика временно приостановили прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
"Аэропорты Краснодар (Пашковский), Геленджик. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.