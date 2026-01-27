В Атырау нефтеперерабатывающий завод в 36 раз превысил норму по выбросам

В атмосферном воздухе зафиксированы превышения концентрации сероводорода

Редакция сайта ТАСС

АСТАНА, 27 января. /ТАСС/. Атырауский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Казахстане в 36 раз превысил норму по вредным выбросам. Об этом сообщила региональная служба коммуникаций области в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"25 января 2026 года, согласно графику дежурной группы по мониторингу атмосферного воздуха и в связи с обращениями жителей города о качестве воздуха, в период дежурства был организован выезд специалистов филиала РГП "Казгидромет" по Атырауской области для проведения замеров качества атмосферного воздуха. <…> По результатам проведенных лабораторных исследований, в атмосферном воздухе зафиксированы превышения концентрации сероводорода: в селе Таскала Кенозекского сельского округа - в 17,5 раз, на прилегающей к селу Таскала территории - в 15 раз, в районе Химпоселок - в 36,3 раза", - говорится в публикации.

Там отметили, что полученные результаты будут направлены во все уполномоченные государственные органы для принятия необходимых мер.

Пресс-служба НПЗ в свою очередь опубликовала заявление, в котором представила результаты собственных проверок, проведенных специалистами предприятия. Согласно их данным, превышений допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосфере не зафиксировано.