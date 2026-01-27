ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения

Они необходимы для обеспечения безопасности полетов
16:59
обновлено 17:09
ВОЛГОГРАД, 27 января. /ТАСС/. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности полетов введены в аэропорту Волгограда, сообщила пресс-служба Росавиации.

"Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении. 

