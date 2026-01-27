Nordwind запускает прямые регулярные рейсы из Кирова в Махачкалу с 8 июня

Полеты будут выполняться на самолете Embraer 190 два раза в неделю

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 27 января. /ТАСС/. Авиакомпания Nordwind Airlines с 8 июня запускает прямые регулярные рейсы из Кирова в Махачкалу. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Махачкалы.

"С 8 июня авиакомпания Nordwind Airlines (совместно с "Икаром") запускает прямые регулярные рейсы по маршруту Киров - Махачкала",- говорится в сообщении.

Уточняется, что полеты будут выполняться на самолете Embraer 190 два раза в неделю.

"Махачкала - Киров по понедельникам и пятницам. Киров - Махачкала по понедельникам и субботам. Всего 3 часа в пути - и вы в одном из старейших городов Приуралья или в гостеприимной столице Дагестана",- добавили в пресс-службе.