Минтруд могут наделить правом устанавливать расчет цены закупок средств реабилитации

Единый порядок расчета начальной цены сделает ее понятной и сопоставимой, упростит документацию и позволит точнее учитывать специфику технических средств реабилитации и рыночные цены

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Минтруд России предлагается определить федеральным органом, уполномоченным устанавливать порядок расчета начальной (максимальной) цены контракта при закупках технических средств реабилитации, предоставляемых гражданам бесплатно. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты. Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"Предлагается наделить Минтруд полномочиями по установлению порядка расчета начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК) для технических средств реабилитации (ТСР), которые предоставляются гражданам бесплатно. Аналогичное полномочие есть у Минздрава для расчета НМЦК для серийных медицинских изделий", - говорится в сообщении.

Единый порядок расчета начальной цены сделает ее понятной и сопоставимой, упростит документацию и позволит точнее учитывать специфику технических средств реабилитации и рыночные цены, уточнили в ведомстве.