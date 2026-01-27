Цена нефти Brent превысила $67 за баррель впервые с 29 сентября 2025 года

Стоимость росла на 2,27%

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2026 года на лондонской бирже ICE превысила $67 за баррель впервые с 29 сентября 2025 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20:03 мск стоимость Brent росла на 2,27% - до $67,08 за баррель.

К 20:08 мск цена Brent замедлила рост и торговалась на уровне $67,06 за баррель (+2,24%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в марте 2026 года находился на отметке $62,03 за баррель (+2,31%).