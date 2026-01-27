В Чечне число субъектов МСП увеличилось на 18% в 2025 году

Прирост самозанятых граждан составил 22%

ГРОЗНЫЙ, 27 января. /ТАСС/. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Чеченской Республике по итогам 2025 года увеличилось на 18%. Об этом сообщил председатель правительства региона Магомед Даудов на совещании в Грозном.

"В республике принимаются меры по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса и снижению доли теневой экономики. По итогам 2025 года прирост субъектов малого и среднего предпринимательства составил 18%. На данный момент их 32 503. Прирост самозанятых граждан составил 22%", - сказал Даудов.

По его словам, также регион в прошлом году существенно перевыполнил план по налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета республики.

"При первоначальном плане 38 млрд 658 млн собрано 45 млрд 325 млн рублей. Динамика по сравнению с прошлым годом составила 112%. Это результат комплексной работы", - добавил премьер-министр.

В 2024 году в Чеченской Республике было зарегистрировано 27,5 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, суммарные налоговые поступления от которых составили 11,64 млрд рублей.