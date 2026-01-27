Российский рынок акций закрылся разнонаправленно

Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов вырос на 0,48%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов 27 января вырос на 0,48% - до 2 781,39 пункта, долларовый индекс РТС просел на 0,23% - до 1 144,58 пункта.

Курс юаня снизился на 7,7 копейки - до 10,9195 рубля.

"Индекс Мосбиржи сегодня стартовал неуверенно и почти сразу начал спуск к 2 750 пунктам, но днем покупатели активизировались и вернули бенчмарк в плюс, ближе к 2 780 пунктам. Немного ободрить участников торгов могли данные по инфляционным ожиданиям населения в январе, они перестали расти, оставшись на уровне до 13,7%", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.

Лидерами роста на фондовом рынке, по данным аналитика ФГ "Финам" Максима Абрамова, стали акции энергетической компании ТГК-1 (+4,4%), "Юнипро" (+4,29%), угледобывающей компании "Распадская" (+3,88%), Московской биржи (+3,43%), а также привилегированные бумаги "Мечела" (+3,3%).

В числе аутсайдеров оказались акции золотодобывающей компании "Полюс" (-2,57%), "Норникеля" (-1,42%), производителя алкогольной продукции "Новабев" (-1,18%), а также "Эн+" (-1,11%) и "Мосэнерго" (-0,7%).

В "БКС Мир инвестиций" ожидают, что 28 января индекс Мосбиржи будет колебаться в диапазоне 2 700-2 800 пунктов. Краткосрочный прогноз по курсу юаня составляет 10,8-11,1 рубля, доллара - 76-78 рублей.

Freedom Finance Global прогнозирует, что 28 января индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 2 700-2 800 пунктов. Прогноз по курсам валют: 75-77 рублей за доллар, 90-92 рубля за евро и 10,8-11,3 рубля за юань.