Финансирование нацпроектов в КБР в 2026 году выросло на 77%

Объем инвестиций составил 5 млрд 351 млн рублей

НАЛЬЧИК, 27 января. /ТАСС/. Финансирование реализации национальных проектов в Кабардино-Балкарии (КБР) в 2026 году увеличилось на 77% и составило 5,3 млрд рублей. Для региона это рекордный показатель, заявил председатель правительства КБР Алий Мусуков.

"Объем финансирования по обязательствам, связанным с реализацией национальных проектов на территории муниципальных образований Кабардино-Балкарии, существенно вырос. Предварительно, потому что будет еще увеличиваться, оно составляет 5 млрд 351 млн рублей. Это на 77%, больше, чем в прошлом году", - сказал Мусуков на совещании с главой КБР Казбеком Коковым.

Премьер-министр республики пояснил, что средства будут направлены на реализацию семи региональных проектов. В числе наиболее капиталоемких - "Все лучшее - детям" (около 3 млрд рублей), "Педагоги и наставники" (больше 700 млн рублей), "Формирование комфортной городской среды" (порядка 540 млн рублей).