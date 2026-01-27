ТАСС: закрытие воздушной зоны Вильнюса не повлияло на транзит в сторону РФ

Транзит самолетов в третьи страны не прерывался и осуществляется в полном объеме

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Закрытие воздушной зоны, подконтрольной международному аэропорту Вильнюса и временное прекращение работы самого аэропорта не повлияло на транзит самолетов в третьи страны, в том числе в направлении России. Об этом сообщил ТАСС источник в диспетчерской службе района полетной информации "Вильнюс", отвечающей за воздушный трафик над Литвой.

"Транзит самолетов в третьи страны не прерывался и осуществляется в полном объеме", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что полеты не выполняются только в зоне, подконтрольной аэропорту, тогда как транзитные эшелоны проходят гораздо выше.

Ранее источник ТАСС в диспетчерской службе сообщил, что аэропорт был временно закрыт на прием и отправку самолетов из-за фиксации полетов "неопознанных объектов". Он отметил, что речь может идти о метеорологических зондах, при помощи которых контрабандисты переправляют груз через границу.

В 2025 году авиационные власти страны предупреждали о возможных ограничениях в воздушном пространстве страны из-за несанкционированных полетов воздушных шаров или метеозондов с контрабандой. "Несанкционированные полеты воздушных шаров с прикрепленными к ним коробками, содержащими контрабандный груз весом до 30 кг, могут отмечаться в юго-восточной части страны", - поясняли ТАСС в диспетчерской службе. Подобные полеты могут становиться причиной введения временных ограничений в воздушном пространстве балтийской республики. Предупреждение было доведено до сведения всех авиаперевозчиков и действует до конца суток 31 января.