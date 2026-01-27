ТАСС: аэропорт Вильнюса возобновил работу

За время действия ограничений на запасные аэродромы в Каунасе, Риге и Стокгольме были направлены шесть самолетов, следовавших в Вильнюс

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Международный аэропорт Вильнюса возобновил работу после того, как в его воздушном пространстве были зафиксированы полеты неопознанных объектов. Об этом сообщил ТАСС источник в диспетчерской службе аэропорта.

"Работа возобновлена на прием и отправку самолетов", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что за время действия ограничений на запасные аэродромы в Каунасе, Риге и Стокгольме были направлены шесть самолетов, следовавших в Вильнюс.

Ранее источник сообщал, что аэропорт литовской столицы и подконтрольная ему воздушная зона были закрыты в 17:15 по всемирному времени (20:15 мск) "из-за фиксации полетов неопознанных объектов". По его словам, речь может идти о метеорологических зондах, при помощи которых контрабандисты переправляют груз через границу.

Транзит самолетов через воздушное пространство Литвы в третьи страны, в том числе в Россию, не прерывался.

В 2025 году авиационные власти страны предупреждали о возможных ограничениях в воздушном пространстве из-за несанкционированных полетов воздушных шаров или метеозондов с контрабандой. "Несанкционированные полеты воздушных шаров с прикрепленными к ним коробками, содержащими контрабандный груз весом до 30 кг, могут отмечаться в юго-восточной части страны", - поясняли ТАСС в диспетчерской службе района полетной информации "Вильнюс", отвечающей за воздушный трафик над страной. Подобные полеты могут становиться причиной введения временных ограничений в воздушном пространстве балтийской республики. Предупреждение было доведено до сведения всех авиаперевозчиков и действует до конца суток 31 января.