SRF: в Швейцарии могут прекратить правовую помощь РФ по делу "Совкомфлота"

Затягивается вопрос замороженных средств на швейцарских счетах лиц, обманувших российскую компанию

Редакция сайта ТАСС

ЖЕНЕВА, 27 января. /ТАСС/. Власти Швейцарии могут прекратить правовую помощь по делу компании "Совкомфлот", обещанную России до начала специальной военной операции. Об этом сообщил портал Швейцарского радио и телевидения (SRF).

По его информации, речь идет об уголовном деле, которое РФ возбудила против некоторых лиц, обманувших "Совкомфлот". По просьбе российской стороны власти Швейцарии заморозили средства на банковских счетах и выдали одного человека. Средства на счетах заморожены в конфедерации до сих пор, уточняет портал.

По его сведениям, 27 января апелляционная палата Федерального уголовного суда Швейцарии "неохотно отклонила апелляцию владельцев счетов". Теперь инстанция "передает дело в департамент юстиции и полиции Швейцарии в надежде, что правительство ограничит правовую помощь России", утверждается в статье. В ведомстве сообщили, что "тщательно проанализируют решение и рассмотрят дальнейшие шаги".

Как передает портал, решение может быть передано в федеральный суд. Отмечается, что открытыми остаются вопросы, будут ли средства возвращены мошенникам, будут ли переданы России или попадут в казну швейцарского правительства.

По словам бывшего депутата парламента конфедерации Иветт Эстерманн, неоказание правовой помощи РФ чревато нежелательными последствиями для Берна. Она считает, что Швейцария не должна превращаться в государство, где царит произвол. "Когда-нибудь война закончится, и мы снова будем разговаривать со всеми. Нам не следует самим ничего себе портить", - добавила экс-депутат.

О деле "Совкомфлота" стало известно в 2008 году, когда британские СМИ сообщили о решении России направить в Великобританию и Швейцарию запрос о выдаче пятерых фигурантов. Россиянин Юрий Привалов был экстрадирован из конфедерации в РФ. В декабре 2010 года Высокий суд Англии и Уэльса частично удовлетворил иск о взыскании $60 млн с предпринимателя Юрия Никитина в пользу компаний "Новошип" и "Совкомфлот". Генпрокуратура России добилась ареста $158 млн и £1,6 млн на подконтрольных Никитину счетах в швейцарских банках. В конце 2013 года Высокий суд Лондона взыскал более 5 млрд рублей с бывших руководителей "Совкомфлота".