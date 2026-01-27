Bloomberg: трейдеры сделали рекордные ставки на обвал доллара США

Доллар находится на последнем месте в рейтинге валют стран G10, что указывает на резкое изменение оценок перспектив традиционного американского рынка хранения активов

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Vahid Salemi

НЬЮ-ЙОРК, 27 января. /ТАСС/. Трейдеры вложили рекордные суммы в прогнозы падения доллара США. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его информации, ставки на краткосрочных опционах, генерирующих прибыль от ослабления валюты США, выросли до самого высокого уровня с 2011 года, когда Bloomberg начал вести подобную статистику.

Отмечается, что доллар находится на последнем месте в рейтинге валют стран G10, что указывает на резкое изменение оценок перспектив традиционного американского рынка хранения активов. Причинами этого, в частности, являются опасения по поводу растущего дефицита бюджета страны, торговых конфликтов и ускорения диверсификации средств в золото и другие активы.

Ранее индекс доллара США, отражающий динамику американской валюты по отношению к основным мировым валютам, на торгах лондонской биржи ICE опустился ниже отметки 96,2 пункта и обновил почти четырехлетний минимум.