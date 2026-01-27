В Индии при участии России открывается крупнейшая в Азии авиавыставка Wings

Объединенная авиастроительная корпорация при поддержке Минпромторга и торгпредства РФ представит на авиасалоне импортозамещенный SJ-100

Редакция сайта ТАСС

ХАЙДАРАБАД /Индия/, 28 января. /ТАСС/. Международная выставка гражданской авиации Wings India при участии России открывается в городе Хайдарабад (штат Телангана) на юге Индии.

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) при поддержке Минпромторга и торгпредства России представит на авиасалоне импортозамещенный SJ-100 и новейший турбовинтовой Ил-114-300. В понедельник эти самолеты приземлились в Хайдарабаде, пролетев над 10 странами.

На стенде государственной корпорации Hindustan Aeronautics (HAL, партнер ОАК в Индии) устанавливается образец SJ-100 с фирменным логотипом. В конце октября компания сообщила о подписании меморандума о выпуске этих самолетов совместно с ОАК в республике. Глава ОАК Вадим Бадеха называл одной из целей проекта поставку производимых в Индии комплектующих в Россию.

С передовыми разработками российской гражданской авиации можно будет ознакомиться на стенде ОАК. Также планируется проведение круглых столов, посвященных различным аспектам развития авиационной отрасли Индии.

Участие в авиасалоне, как ожидается, примут делегации более чем 25 стран, включая ОАЭ, Гану, Камбоджу и Тринидад и Тобаго. В Хайдарабад съезжаются представители компаний Embraer, Thai Airways, IndiGo, Air India, Airbus, Boeing и других.

Авиасалон

Wings India - крупнейшее в Азии мероприятие, посвященное гражданской авиации. Оно пройдет в формате конференции и авиашоу 28-31 января на территории аэропорта Begumpet. Выставка отражает все направления развития гражданской авиации, включая коммерческую и общую. Программа включает статическую и летную демонстрацию самолетов, министерскую пленарную сессию, форум генеральных директоров авиакомпаний, круглые столы, панельные дискуссии, вручение наград лидерам отрасли.

В Хайдарабаде также собираются дизайнеры интерьеров авиатехники, представители авиакомпаний, отраслевых образовательных учреждений, провайдеров услуг и грузоперевозок, аэропортов и космической отрасли. Они обсудят развитие аэропортов будущего, лизинг самолетов, грузоперевозки, перспективы деловой и малой авиации, производство комплектующих, подготовку и повышение квалификации летчиков, целевое и безопасное использование беспилотных летательных аппаратов.