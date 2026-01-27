Российские компании в 2025 году оштрафовали на 570 тыс. рублей за утечки данных

Всего зафиксировали шесть таких случаев, сообщили в компании InfoWatch

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. На Россию по сравнению с другими странами приходится только около 3% штрафов, выписанных в 2025 году за утечки персональных данных, сообщили ТАСС в компании InfoWatch. Всего в РФ их нашли шесть, на общую сумму в 570 тыс. рублей.

В России в расчет брались административные штрафы от судов по заявлению Роскомнадзора в отношении РЖД, "Почты России" (по 150 тыс. рублей - максимальная найденная сумма), компаний "Изумруд", "Медквадрат" (75 тыс. рублей), предприятий "Интерпрайм" и "К." (60 тыс. рублей).

"Общая сумма выявленных в ходе исследования штрафов за утечки персональных данных, допущенные российскими организациями, составила в 2025 году 570 тыс. рублей. То есть средняя сумма штрафа составила 95 тыс. рублей. В то же время общая сумма штрафов за утечки данных в мире составила более $850 млн. Средняя сумма штрафа около $4,26 млн", - констатировали исследователи. Они при этом попросили учесть, что около $620 млн - это один штраф в отношении европейского офиса TikTok, без которого средняя сумма штрафа в мире составила бы $1,16 млн.

Россия с шестью штрафами делит седьмое место в мире с Великобританией, первое занимает Испания (48). Более 75% штрафов за утечки в 2025 году в принципе приходится на европейские страны. Другие государства из топ-7 - Румыния (45), США (25), Италия (20), Республика Корея (13%) и Польша (8). На РФ в целом приходится порядка 2,9% штрафов в 2025 году, при 208 всего в мире.

Число штрафов в мире - внушительное, но эти санкции применяются осторожно, констатируют в InfoWatch. Что касается России и общего наказания в 570 тыс. рублей в 2025 году, в компании считают, что "вероятно, изменения не за горами", и напоминают о федеральном законе, вступившем в силу 30 мая 2025 года.

Тот закон в том числе ввел в России оборотные штрафы до 3% от выручки, но не более 500 млн рублей, за повторную утечку, для юрлиц. Ведущий специалист отдела консалтинга системного интегратора IT Task Анастасия Новикова говорила ТАСС, что суммарные потери от новых штрафов за год до 30 мая 2026 года могут достигнуть от 1 до 7 млрд рублей.