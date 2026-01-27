Трамп заявил, что не считает курс доллара США слишком низким

Американский лидер также отметил, что боролся с Китаем и Японией из-за их желания девальвировать свои валюты

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп 27 января заявил, что положительно оценивает ослабление американского доллара по отношению к другим валютам и не считает его курс слишком низким.

"Нет, я думаю, что он отличный", - сказал американский лидер во время рабочей поездки в Де-Мойн (штат Айова), отвечая на соответствующий вопрос журналиста. "С долларом все отлично", - добавил Трамп.

"Если взглянуть на Китай и Японию, я отчаянно боролся с ними, так как они всегда хотели <...> девальвировать юань и иену", - отметил Трамп. "Они девальвировали, девальвировали, девальвировали. А я сказал им, что девальвировать несправедливо. Поскольку трудно конкурировать, когда они девальвируют", - пояснил он. "Нет, с нашим долларом все в порядке", - заключил американский лидер.

27 января индекс доллара США, отражающий динамику американской валюты по отношению к основным мировым валютам, на торгах лондонской биржи ICE опустился ниже отметки 96,2 пункта. Это произошло впервые с 23 февраля 2022 года, свидетельствуют данные торгов. Индекс доллара США показывает отношение американской валюты к корзине из шести иностранных валют: евро, иене, фунту стерлингов, канадскому доллару, шведской кроне и швейцарскому франку. Чем выше индекс, тем крепче доллар относительно этих валют.

Как сообщило агентство Bloomberg, трейдеры вложили рекордные суммы в прогнозы падения доллара США. По его информации, ставки на краткосрочных опционах, генерирующих прибыль от ослабления валюты США, выросли до самого высокого уровня с 2011 года, когда агентство начало вести подобную статистику.