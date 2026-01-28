RSBI: более половины российских компаний МСП завершили 2025 год с прибылью

У 17% компаний значительно выросли продажи, говорится в результатах исследования

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Свыше половины (52%) опрошенных российских компаний малого и среднего предпринимательства (МСП) закончили 2025 год с финансовым плюсом, доля таких компаний выросла на 13 процентных пунктов (п. п.) по сравнению с 2024 годом. Об этом говорится в исследовании индекса RSBI, который совместно публикуют ПСБ, общественная организация "Опора России" и Аналитический центр НАФИ (материалы есть в распоряжении ТАСС).

"По итогам года на 13 п. п., до 52% увеличилась доля МСП, закончивших год с финансовым плюсом. В частности, у 17% компаний наблюдается значительное повышение продаж более чем на 25% год к году (г/г), у 19% - на 11-25% г/г, у 16% - менее чем на 10% г/г", - указано в исследовании.

В то же время на 4 п. п. снизилось количество предпринимателей, столкнувшихся с сокращением выручки. 24% опрошенных ожидают, что выручка останется без изменений (-7 п. п. за год).

На рост выручки чаще указывали средний бизнес (74%) и компании сферы услуг (54%), а на ожидаемое сокращение продаж зачастую обращали внимание представители сектора торговли (38%) и микропредприятия (35%).

При этом в декабре 60% предпринимателей рассказали, что готовы рекомендовать открытие бизнеса своим друзьям и знакомым в текущее время. "Это показывает сохранение оптимизма и уверенности представителей российского бизнеса в предпринимательской деятельности", - указывают авторы исследования.

В рамках исследования индекса RSBI был проведен опрос 1 764 предпринимателей.