NSV Consulting: бизнес РФ в 2025 году часто интересовался открытием счетов в ОЭА

По мнению экспертов, интерес обусловлен дружественным отношением этого государства к России

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Представители российского бизнеса за 2025 год интересовались открытием счетов более чем в 20 странах. Лидером по количеству запросов на открытие зарубежных юрисдикций стали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом свидетельствуют данные подсчетов экспертов компании NSV Consulting (есть в распоряжении ТАСС).

В материалах отмечается, что в 2025 году по количеству запросов (50%) на открытие счета в зарубежных юрисдикциях лидировали Объединенные Арабские Эмираты. По мнению экспертов, интерес обусловлен дружественным отношением этого государства к России и большими возможностями для открытия счетов.

На втором месте по количеству запросов оказалось открытие счетов на иностранные компании в банках России, а на третьем месте Армения (25%). "Устойчивым спросом продолжала пользоваться Сербия, которая по-прежнему работает с РФ, набирает обороты открытие счетов в Китае и Омане", - говорится в материалах.

Эксперты выяснили, что росту привлекательности Омана для российского бизнеса способствовало вступление в силу соглашения об избежании двойного налогообложения между двумя странами. Также эксперты отмечают, что Китай является историческим партнером и вызывает большой интерес со стороны российских предпринимателей.

Кроме того в материалах отмечается, что среди запросов российского бизнеса на открытие счета в зарубежных юрисдикциях можно выделить : Иран, Венгрию, Катар и Сингапур. В то же время эксперты пришли к выводу, что Малайзия также интересует российский бизнес, но пока еще воспринимается как чересчур экзотичная и вызывает осторожность со стороны инвесторов.

Прогноз

"По нашим прогнозам, в 2026 году спросом и далее будет пользоваться открытие счетов в ОАЭ, Сербии и Армении. Интерес к открытию счетов в ОАЭ - это тренд последних трех лет, и он также сохранится. Интерес к работе с Арменией и Сербией, кроме собственно финансовых интересов, подкрепляется комфортной средой для общения и проживания. Роль Китая как стратегического партнера на государственном уровне сопровождается интересами бизнеса как крупного, так и среднего к сотрудничеству с контрагентами этой страны. Все это связано со сложностями на геополитической арене, а также необходимостью расчетов с международными партнерами", - рассказала старший юрист компании NSV Consulting Ксения Самойленко.

Ранее глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщал, что Объединенные Арабские Эмираты стали лидерами по активам российских компаний за рубежом, при этом активы российского бизнеса в ОАЭ превысили 1 трлн руб.