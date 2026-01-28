Стоимость фьючерса на золото обновила исторический максимум

Она превысила $5 200 за унцию

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, превысив $5 200 за тройскую унцию, следует из данных торговой площадки.

По данным на 04:40 мск, цена на драгметалл росла на 2,41% и составляла $5 205,1 за тройскую унцию. К 04:45 мск стоимость золота ускорила рост до $5 216,7 за унцию (плюс 2,64%).