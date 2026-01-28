НБКИ: средний срок потребкредитов в декабре вырос на 32,6% год к году

Он составил 2,4 года

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Средний срок потребительских кредитов в декабре прошлого года увеличился на 32,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 2,4 года (в 2024 году - 1,8 года). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.

По данным НБКИ, по сравнению с предыдущим месяцем средний срок потребкредитов увеличился на 0,9% (в ноябре - 2,3 года). При этом после роста данного показателя в апреле - августе 2025 года (с пиком в августе - 3 года) средний срок потребкредита существенно снизился, стабилизировавшись в сентябре - декабре на уровне 2,3-2,4 года.

Среди 30 регионов-лидеров в потребительском кредитовании наибольший средний срок потребкредитов в декабре 2025 года был отмечен в Санкт-Петербурге (2,58 года), Краснодарском крае (2,57 года), Новосибирской области (2,52 года), Республике Татарстан (2,51 года), а также в Тюменской области (2,48 года). А наименьший показатель среднего срока потребкредитов по объему их выдачи продемонстрировали Якутия (2,18 года), а также Приморский (2,19 года) и Хабаровский (2,21 года) края. В Москве в декабре 2025 года средний срок потребкредита составил 2,41 года.

Наиболее серьезная динамика увеличения показателя в декабре 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года зафиксирована в Татарстане (плюс 38,7%), а также в Ростовской (38,4%), Нижегородской (37,8%), Ленинградской (37,1%) и Самарской (37,1%) областях. В Москве и Санкт-Петербурге показатель за год увеличился на 35,7% и 34,2% соответственно.

"На протяжении почти всего 2025 года сохранялся рост среднего срока выдаваемых кредитов. Таким образом банки снижали долговую нагрузку заемщиков в соответствии с жесткими критериями отбора по уровню кредитоспособности", - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.