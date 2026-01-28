Трутнев поручил ускорить строительство гостиничного комплекса "Хонка Камчатка"

Недостроенные объекты приносят убытки, отметил полномочный представитель президента РФ в ДФО

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 января. /ТАСС/. Вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил ускорить реализацию инвестиционного проекта по строительству на территории опережающего режима "Камчатка" гостинично-развлекательного комплекса "Хонка Камчатка". Об этом сообщила пресс-служба вице-премьера.

"Реализовывать проект можно быстрее. Мы посещали строительную площадку год назад. Изменения есть, но я хорошо знаю, как можно строить деревянные дома, и уверен, что работа может идти быстрее. <...> Недостроенные объекты приносят убытки. Деньги вложены, а отдачи от них нет. Для ВЭБ.РФ тоже есть определенные аргументы. Если в проект проинвестировано уже 2,5 млрд рублей, то компания будет добиваться результата", - сказал Трутнев.

На ТОР "Камчатка" по соглашениям с Корпорацией развития Дальнего Востока проекты реализуют 142 резидента, 56 проектов введены в работу. В экономику региона вложено 110 млрд рублей инвестиций из запланированных 253,4 млрд, создано 10,1 тыс. рабочих мест.