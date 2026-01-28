Торгпред РФ: российская ОАК может успешно закрепиться на авиационном рынке Индии

Андрей Соболев отметил, что индийский рынок гражданской авиации занимает третье место в мире, согласно прогнозам, к 2030 году он может вырасти до $26,1 млрд

Редакция сайта ТАСС

Самолет Ил-114-300 © Виталий Невар/ ТАСС

ХАЙДАРАБАД /Индия/, 28 января. /ТАСС/. Российская Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) располагает всеми возможностями, чтобы надежно закрепиться на индийском рынке гражданской авиации. Такое мнение высказал ТАСС торговый представитель РФ в Индии Андрей Соболев на полях стартовавшей в Хайдарабаде Международной авиационной выставки Wings India.

"Рынок гражданской авиации Индии, по данным за 2025 год, оценивается примерно в $14,8 млрд и, согласно прогнозам, может вырасти примерно до уровня $26,1 млрд к 2030 году. По своему объему рынок занимает третье место в мире. По внутреннему пассажиропотоку страна занимает пятое место, что создает хорошие предпосылки для сотрудничества в этой сфере",- отметил он.

"С учетом озвученных показателей роста авиационного рынка страны, а также результатов реализуемых программ считаю, что у ОАК есть все шансы успешно закрепиться на этом рынке, предлагая кооперацию как в части локализации производства в Индии, так и прямой продажи самолетов индийским покупателям", - констатировал Соболев.

По его словам, российская сторона следит за конкурентным ландшафтом на индийском рынке. "Недавно было объявлено о планах совместного производства на территории Индии самолетов в региональном сегменте рынка, что создает определенную конкуренцию нашим планам", - отметил собеседник агентства, выразив уверенность, что даже с учетом этого фактора, "решения, предлагаемые ОАК, и опыт корпорации в работе с Индией будут качественно выделяться среди конкурентов и позволят компании рассматривать страну в качестве перспективного рынка для ведения коммерческой деятельности".

Касаясь основных программ, которые реализуются в авиационном секторе Индии, торгпред выделил инициативу UDAN (Ude Desh ka Aam Naagrik), направленную на развитие региональной авиации, повышение доступности авиаперевозок и улучшение транспортной инфраструктуры в стране. "Например, за последние 11 лет общее число аэропортов в Индии выросло примерно вдвое, с 75 до более 160. Правительство планирует ввести в эксплуатацию еще не менее 50 аэропортов в ближайшие 5 лет", - указал он.

"Как следствие реализации программы UDAN, индийские авиаперевозчики увеличили заказы на производство самолетов для открытия региональных маршрутов. Весь воздушный коммерческий флот Индии по итогам 2024 финансового года составлял порядка 850 судов. При этом только за 2023 и 2024 годы тремя крупными индийскими авиалиниями (Air India, Spice Jet, Akasa) были размещены заказы на более чем 1 350 судов. В целом же на начало 2026 года индийскими авиакомпаниями размещены заказы на более 1 800 судов", - добавил Соболев.

Выставка

Авиасалон Wings India - крупнейшее в Азии мероприятие, посвященное гражданской авиации. Он пройдет в формате выставки, конференции и авиашоу в период с 28 по 31 января в индийском городе Хайдарабад (штат Телангана) на территории аэропорта Begumpet. Мероприятие затрагивает все направления развития гражданской авиации, включая коммерческую, общую и бизнес-авиацию.

Российская сторона подготовила к выставке большой стенд с размещением модельных образцов самолетов SJ-100 и Ил-114-300.