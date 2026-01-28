АСИ: РФ готова внести вклад в решение вызовов "глобального водного банкротства"

Замгенерального директора агентства Георгий Белозеров отметил, что нужно снижать экологическую нагрузку за счет внедрения технологических решений, которые позволяют предприятиям последовательно уменьшать негативное воздействие на окружающую среду

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Тиражирование российских разработок по управлению водными ресурсами на зарубежные рынки является важным шагом для решения глобальных экологических вызовов и укрепления технологического суверенитета страны. Такое мнение ТАСС высказал заместитель генерального директора Агентства стратегических инициатив (АСИ) Георгий Белозеров.

Ранее в ООН был опубликован новый доклад, в котором сообщалось, что мир вступает в эпоху "глобального водного банкротства". Согласно исследованию, порядка 3 млрд человек проживают в регионах с сокращающимися или нестабильными водными запасами, а около 2,2 млрд человек не имеют доступа к безопасной питьевой воде. Кроме того, исчезло более 30% массы ледников.

"Сегодня ключевая задача - не просто наращивать мощности, а снижать экологическую нагрузку за счет внедрения технологических решений, которые позволяют предприятиям последовательно уменьшать негативное воздействие на окружающую среду. Российские инженерные разработки в сфере водопользования уже сегодня демонстрируют высокий уровень эффективности и востребованности. Их тиражирование, в том числе на зарубежных рынках, - это вклад и в решение глобальных водных вызовов, и в укрепление технологического суверенитета страны", - сказал Белозеров.

Он также отметил, что одним из ключевых механизмов ответа на вызовы является эффективное использование водных ресурсов, например, через очистку и повторное вовлечение воды в хозяйственный оборот. Так, АСИ активно поддерживает нестандартные и технологически продвинутые решения в сфере водоснабжения. Белозеров напомнил, что сейчас продолжается отбор решений для реализации стратегии устойчивого развития Приазовья до 2040 года, значительный блок которой посвящен сохранению водных ресурсов и рациональному обращению с ними - ликвидации дефицита питьевой и технической воды, снижению уровня загрязнения и поддержанию экосистем Азовского моря.

Как рассказали в пресс-службе АСИ, среди поддерживаемых агентством проектов, например, технология по переработке промышленных стоков методом многоступенчатой дистилляции Exerger компании "Реиннольц", которая вошла в топ-10 мировых решений управления водными ресурсами по версии аналитического портала StartUs Insights. Этот метод отличается высокой универсальностью и позволяет получать дистиллированную воду с одновременным извлечением вторичных продуктов, включая хлорид калия, хлорид натрия и гипс из высокоминерализованных растворов.

АСИ также оказывает поддержку решению компании "Доброхим", направленному на очистку сточных вод с применением феррата натрия. Данный проект представляет окислитель нового поколения, полностью заменяющий хлор и традиционные реагенты, нетоксичный и обладающий обеззараживающим эффектом. А полученная вода может быть повторно использована в промышленности, сельском хозяйстве и коммунальной сфере.

Другое эффективное решение, также сопровождаемое АСИ, - проект компании "Гринлайф Фэктори" по утилизации донных отложений для восстановления экосистемы водных объектов. Решение предусматривает полный цикл - от очистки водоемов до производства ценного органического удобрения для сельского хозяйства, городского озеленения и благоустройства.