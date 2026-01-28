АСИ: РФ готова внести вклад в решение вызовов "глобального водного банкротства"
МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Тиражирование российских разработок по управлению водными ресурсами на зарубежные рынки является важным шагом для решения глобальных экологических вызовов и укрепления технологического суверенитета страны. Такое мнение ТАСС высказал заместитель генерального директора Агентства стратегических инициатив (АСИ) Георгий Белозеров.
Ранее в ООН был опубликован новый доклад, в котором сообщалось, что мир вступает в эпоху "глобального водного банкротства". Согласно исследованию, порядка 3 млрд человек проживают в регионах с сокращающимися или нестабильными водными запасами, а около 2,2 млрд человек не имеют доступа к безопасной питьевой воде. Кроме того, исчезло более 30% массы ледников.
"Сегодня ключевая задача - не просто наращивать мощности, а снижать экологическую нагрузку за счет внедрения технологических решений, которые позволяют предприятиям последовательно уменьшать негативное воздействие на окружающую среду. Российские инженерные разработки в сфере водопользования уже сегодня демонстрируют высокий уровень эффективности и востребованности. Их тиражирование, в том числе на зарубежных рынках, - это вклад и в решение глобальных водных вызовов, и в укрепление технологического суверенитета страны", - сказал Белозеров.
Он также отметил, что одним из ключевых механизмов ответа на вызовы является эффективное использование водных ресурсов, например, через очистку и повторное вовлечение воды в хозяйственный оборот. Так, АСИ активно поддерживает нестандартные и технологически продвинутые решения в сфере водоснабжения. Белозеров напомнил, что сейчас продолжается отбор решений для реализации стратегии устойчивого развития Приазовья до 2040 года, значительный блок которой посвящен сохранению водных ресурсов и рациональному обращению с ними - ликвидации дефицита питьевой и технической воды, снижению уровня загрязнения и поддержанию экосистем Азовского моря.
Проекты на поддержке АСИ
Как рассказали в пресс-службе АСИ, среди поддерживаемых агентством проектов, например, технология по переработке промышленных стоков методом многоступенчатой дистилляции Exerger компании "Реиннольц", которая вошла в топ-10 мировых решений управления водными ресурсами по версии аналитического портала StartUs Insights. Этот метод отличается высокой универсальностью и позволяет получать дистиллированную воду с одновременным извлечением вторичных продуктов, включая хлорид калия, хлорид натрия и гипс из высокоминерализованных растворов.
АСИ также оказывает поддержку решению компании "Доброхим", направленному на очистку сточных вод с применением феррата натрия. Данный проект представляет окислитель нового поколения, полностью заменяющий хлор и традиционные реагенты, нетоксичный и обладающий обеззараживающим эффектом. А полученная вода может быть повторно использована в промышленности, сельском хозяйстве и коммунальной сфере.
Другое эффективное решение, также сопровождаемое АСИ, - проект компании "Гринлайф Фэктори" по утилизации донных отложений для восстановления экосистемы водных объектов. Решение предусматривает полный цикл - от очистки водоемов до производства ценного органического удобрения для сельского хозяйства, городского озеленения и благоустройства.