ОДК готова к серийному выпуску двигателей для самолета Ил-114-300

Генеральный конструктор Евгений Проданов отметил, что двигатель ТВ7-117СТ-01 полностью соответствует требованиям технического задания разработчика

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) готова к серийным поставкам двигателей ТВ7-117СТ-01 для самолета Ил-114-300, который впервые демонстрируется на выставке Wings India 2026. Об этом говорится в сообщении ОДК.

"Двигатель ТВ7-117СТ-01 полностью соответствует требованиям технического задания разработчика самолета Ил-114-300. На сегодняшний день ТВ7-117СТ-01 уже включен в действующий сертификат одобрения производственной организации, что позволяет ОДК начать серийные поставки двигателя. Также готово к запуску сервисное обслуживание ТВ7-117СТ-01 в России. В рамках выставки Wings India ОДК продемонстрирует зарубежным коллегам все возможности двигателя", - отметил генеральный конструктор ОДК-Климов Евгений Проданов, слова которого приводятся в сообщении.

Двигатель создан на петербургском предприятии ОДК-Климов, агрегат получил сертификат типа в 2022 году. В результате плановых мероприятий получены одобрения главного изменения к сертификату типа двигателя по расширению эксплуатационных характеристик, также увеличен назначенный ресурс и ресурс основных деталей.

"В 2025 году сняты последние ограничения по эксплуатации - по включению реверса тяги, по эволюциям и перегрузкам при использовании двигателя в составе самолета. Полученное Одобрение главного изменения подтверждает безопасную работу не только в штатных режимах, но и при интенсивных маневрах, повышенных нагрузках, возникающих в полете, а также разрешает применять реверсивное устройство при посадке самолета", - подчеркнули в ОДК.

На сегодняшний день опытные двигатели ТВ7-117СТ-01 в составе самолетов Ил-114-300 суммарно наработали почти 3000 часов в рамках более чем 400 полетов.