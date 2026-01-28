Каспийский трубопровод работает на полную мощность
АСТАНА, 28 января. /ТАСС/. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), подвергшийся в 2025 году атакам украинских беспилотников, работает на полную мощность после недавнего ввода в эксплуатацию еще одного выносного причального устройства (ВПУ). Об этом сообщил журналистам министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.
"Когда вы говорите, что КТК не работает на полную мощность, это тоже неверно. Расчет работы КТК именно на два ВПУ, у нас третий ВПУ всегда выполнял роль запасного <...>. Поэтому сейчас КТК работает на полную мощность", - сказал министр.