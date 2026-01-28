АСВ начало выплаты вкладчикам Нового московского банка

Согласно реестру обязательств банка перед вкладчиками, размер страховой ответственности составляет 144,5 млн рублей

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) с 28 января 2026 года начало выплаты страхового возмещения вкладчикам Нового московского банка (НМБ), сообщается в Telegram-канале агентства.

"Вкладчики НМБ (г. Москва) начали получать страховое возмещение с 28 января 2026 года. Они могут обратиться с заявлением о выплате через сайт государственной корпорации АСВ или портал "Госуслуги". Средства перечисляются по указанным в заявлении реквизитам счета или номеру карты "Мир", - отмечается в сообщении.

Согласно реестру обязательств банка перед вкладчиками, размер страховой ответственности АСВ составляет 144,5 млн рублей. Возмещение в пределах установленных лимитов смогут получить 720 вкладчиков, из них 464 - юридические лица. Страховое возмещение выплачивается из Фонда обязательного страхования вкладов.

Размер страхового возмещения составляет 1,4 млн рублей, включая начисленные по вкладам проценты. При этом вкладчики, у которых в НМБ хранилось больше указанной суммы, а также клиенты, чьи вклады не подлежат страхованию, для возврата своих накоплений должны подать требование кредитора.

23 января 2026 года Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого Нового московского банка из-за нарушения регулирующих банковскую деятельность федеральных законов и нормативных актов ЦБ.