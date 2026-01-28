Общая установленная мощность электрогенерации в Китае увеличилась на 16%

Из общего объема порядка 30% пришлось на солнечную энергетику

ШАНХАЙ, 28 января. /ТАСС/. Совокупная установленная мощность электрогенерирующих объектов в Китае увеличилась в 2025 году на 16,1%, до 3,89 млрд кВт. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на Государственное энергетическое управление КНР.

Из общего объема порядка 30% пришлось на солнечную энергетику - 1,2 млрд кВт. Это на 35,4% больше по сравнению с 2024 годом. Фотоэлектрические панели по совокупной установленной мощности почти сравнялись с тепловыми электростанциями Китая, на которые пришлось 1,5 млрд кВт - на 6,3% больше в годовом исчислении.

Для объектов ветровой энергетики КНР этот показатель достиг 640 млн кВт, что на 22,9% больше, чем годом ранее.

Установленные мощности сегментов АЭС и ГЭС составили 62,48 млн кВт и 442,83 млн кВт соответственно, что на 2,7% и 2,9% больше в годовом исчислении.

Ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщил, что Китай с 1 января полностью остановил закупку электроэнергии из России. Отказ от поставок якобы стал результатом высоких экспортных цен, которые в 2026 году впервые превысили внутренние китайские, что сделало дальнейшую закупку невыгодной для Пекина. Контракт на поставку электроэнергии между Москвой и Пекином действует до 2037 года. В пресс-службе Минэнерго РФ сообщили ТАСС, что поставки электроэнергии из России в Китай могут быть возобновлены в случае поступления соответствующего запроса из КНР.