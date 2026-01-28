В аэропорту Волгограда задерживаются девять рейсов

По данным онлайн-табло, на вылет задержаны четыре, на прилет - три

Редакция сайта ТАСС

ВОЛГОГРАД, 28 января. /ТАСС/. Вылет четырех и прилет пяти рейсов задерживается в международном аэропорту Волгограда, следует из данных онлайн-табло.

Ранее Росавиация сообщала о введении ограничений для обеспечения безопасности полетов в аэропорту Волгограда, они действовали с 19:57 мск 27 января до 07:58 мск 28 января.

Согласно онлайн-табло, задержаны на вылет четыре рейса: три - на Москву и один - на Шарм-эш-Шейх. На прилет задержаны три рейса из Москвы и по одному - из Саратова и Шарм-эш-Шейха.