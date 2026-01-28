Казахстан совместно с Китаем планирует построить четыре электростанции

Ожидается, что дополнительная выработка электроэнергии составит свыше 5,7 млрд кВт⋅ч ежегодно

АСТАНА, 28 января. /ТАСС/. Депутаты Мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана приняли закон о ратификации межправительственного соглашения с Китаем о реализации проектов в области возобновляемых источников энергии. Он предусматривает строительство четырех электростанций в Казахстане.

Соглашение подписано в ноябре 2024 года в Баку. "В рамках соглашения предусмотрено строительство трех ветровых электростанций суммарной мощностью 1,5 ГВт и одной солнечной электростанции мощностью 0,3 ГВт. Реализация крупных проектов охватит Карагандинскую, Туркестанскую и Павлодарскую области. Каждый из проектов предусматривает создание комплексной инфраструктуры для генерации и накопления энергии", - говорится в заключении комитета по вопросам экологии и природопользованию Мажилиса.

Планируется, что в рамках реализации этих проектов будут созданы более 100 постоянных и около 1,5 тыс. временных рабочих мест, привлечены инвестиции в размере более $2 млрд. Ожидается, что дополнительная выработка электроэнергии составит свыше 5,7 млрд кВт⋅ч ежегодно. Со стороны Казахстана соинвестором выступает акционерное общество "Самрук-Энерго".

После принятия Мажилисом закон о ратификации соглашения поступит на рассмотрение Сената (верхней палаты) парламента.