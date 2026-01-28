Запасы газа в подземных хранилищах Нидерландов опустились ниже 30%

ПХГ Европы заполнены на 44,23%

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Нидерландов опустились ниже 30%, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe.

Запасы газа в ПХГ Нидерландов, которые являются одним из лидеров в Европе по объему мощностей хранения, опустились до 29,42%.

Остальные страны - лидеры по объему мощностей хранения газа также активно расходуют накопленное топливо. ПХГ Германии наполнены на 35,97%, Франции - на 34,53%, Италии - на 59,88%, Австрии - на 48,39%.

Хранилища Словакии заполнены на 44,6%, Венгрии - на 46,1%, Чехии - на 49,8%, Румынии - на 53,9%, Болгарии - на 56,9%, Бельгии - на 34,7%, Дании - на 37,7%, Латвии - на 32,4%, Хорватии - на 23,3%.

Прошлый сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ завершился 28 марта 2025 года, тогда в них оставалось 33,57% запасов. Сейчас ПХГ Европы заполнены на 44,23% (на 15,33 процентного пункта ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет) против 55,8% годом ранее.