ОАК подписала с HAL договор о совместном производстве SJ-100

Церемония прошла на полях международной авиационной выставки Wings India

Редакция сайта ТАСС

ХАЙДАРАБАД /Индия/, 28 января. /ТАСС/. Российская Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в состав Ростеха) заключила с индийской государственной корпорацией Hindustan Aeronautics (HAL) договор о совместной деятельности, регламентирующий сотрудничество в сфере производства самолета Superjet 100 (SJ-100) в республике. Как передает корреспондент ТАСС, церемония подписания состоялась на полях международной авиационной выставки Wings India.

В ОАК сообщили, что соглашение станет базой для дальнейшего сотрудничества между компаниями. В частности, документ фиксирует договоренность о том, что HAL окажет ОАК содействие в рамках процесса сертификации и валидации сертификата типа Superjet в Индии. При этом HAL будет предоставлена лицензия на производство и продажи SJ-100, включая узлы, детали и комплектующие, необходимые для ремонта и технического обслуживания этого самолета.

ОАК в свою очередь будет содействовать HAL в организации и переоснащении производственных мощностей для выпуска SJ-100 посредством консультаций, оказания услуг по проектированию и привлечения специалистов.

"Подписание данного документа стало важным этапом на пути к заключению генерального соглашения, в котором будут отражены дорожная карта, временные рамки, финансовые показатели и подробное распределение соответственных рабочих усилий сторон", - отметили в ОАК.

ОАК при поддержке Минпромторга России и торгового представительства РФ в Индии представила на авиасалоне Wings India импортозамещенный SJ-100 и новейший турбовинтовой Ил-114-300. Это мировая премьера двух созданных в России самолетов.