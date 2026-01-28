Пользователи скачали приложения из RuStore 2 млрд раз

Активность аудитории выросла в 30 раз, рассказали в пресс-службе магазина приложений

Редакция сайта ТАСС

© Арина Антонова/ ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Пользователи отечественного магазина приложений RuStore с момента его запуска скачали приложения 2 млрд раз, а активность аудитории выросла в 30 раз. Об этом сообщает пресс-служба магазина приложений.

"Общее число загрузок приложений и игр через RuStore достигло 2 млрд. В магазине доступно 100 000 приложений и игр от разработчиков из 70 стран мира", - рассказали в пресс-службе.

Там также отметили, что активность аудитории выросла в 30 раз с момента запуска платформы.

По данным внутренней аналитики RuStore, около 80% аудитории скачивают приложения через внутренний поиск или тематические подборки, а наибольшую популярность получают разделы с игровыми коллекциями и регулярные рубрики. Наибольшая активность пользователей зафиксирована в Московской и Ленинградской областях, Краснодарском крае, а также Ростовской и Нижегородской областях.

Бета-версия российского магазина приложений RuStore была запущена в мае 2025 года.