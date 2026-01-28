Российский рынок акций растет в начале основной торговой сессии

Индексы Мосбиржи и РТС прибавляли по 0,48%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует рост ведущих индексов, свидетельствуют данные торгов. Курс юаня снижается.

По данным на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС прибавляли по 0,48% - до 2 794,83 и 1 150,11 пункта соответственно. Курс юаня снижался на 0,55 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составлял 10,914 рубля.

К 10:24 мск индекс Мосбиржи замедлил рост до 2 792,9 пункта (+0,41%), индекс РТС составлял 1 149,32 пункта (+0,41%). В это же время курс юаня опускался на 3,35 копейки, до 10,886 рубля.

Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии снижался на 0,42% и находился на отметке 2 793,03 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 07:00 мск.